Wo man sich als Glasmacher versuchen kann

Am Samstag, 4. Mai, finden wieder von 12 bis 15 Uhr Glasmachervorführungen am Halbautomaten im Europäischen Flakonglasmuseum Kleintettau statt. Den Glasmachern über die Schulter zu schauen kann nicht nur ein temperaturintensives, sondern auch ein bleibendes Erlebnis werden. Mit den Halbautomaten-Vorführungen vollzieht sich vor den Augen der Besucher die Geburt eines Glasflakons - und zwar so, wie er ab 1924 hergestellt wurde. Mit etwas Mut können sich die Besucher auch selbst als Glasmacher probieren. Neben der musealen Einrichtung bietet Kleintettau eine weitere attraktive Sehenswürdigkeit: das Tropenhaus "Klein Enden" einschließlich der Ausstellung tropischer Tiere. Foto: Gerd Fleischmann