Wo Main und Tauber fließen

Nach Baden-Württemberg führte ein Familienausflug des Trimm-Dich-Clubs. Vorsitzender Bernhard Kraus hatte den Trip organisiert. Mit dem Bürgerbus der Gemeinde und einem Privatfahrzeug brachen die Teilnehmer auf. Erste Station war Wertheim am Zusammenfluss von Main und Tauber. "Hochwasser und Überschwemmungen sind deshalb keine Seltenheit", erfuhren die Ausflügler von einem Touristenführer, der ihnen die architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorstellte. Fasziniert waren die Woffendorfer von der malerischen Altstadt mit ihren mittelalterlichen Gassen, den denkmalgeschützten Fachwerkhäusern, der evangelischen Hauptkirche und der spätgotischen Kilianskapelle von 1472 mit dem "Wertheimer Affen". Nach einem Abstecher zur historischen Burg und einem stärkenden Mittagessen fuhren die Ausflügler nach Kreuzwertheim im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart.

Steinbeilfunde lassen darauf schließen, dass die Besiedlung der Gemarkung bis in die Steinzeit zurückreicht. Nach einem gemütlichen Wein-Umtrunk in einer Häcker-Wirtschaft ließen die Trimm-Dich-Freunde den Ausflug mit einer Abendeinkehr in Schederndorf ausklingen. "Wir sind in diesem Jahr noch dreimal unterwegs", verkündete Vorsitzender Bernhard Kraus. Der viertägige Jahresausflug der Freizeitsportler führt vom 22. bis 25. Juni in das Kleinwalsertal. Eine Herbstwanderung ist für den 14. Oktober geplant. bkl