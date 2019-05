Wo liegt ein Fürst?

Die Kultur-Initiative Bad Staffelstein (KIS) bietet am Freitag, 3. Mai, im Museum am Kirchplatz um 19.30 Uhr einen kostenlosen Vortrag an über "Neue archäologische Spuren am Staffelberg - Keltische Fürstengräber?". Referent Karl-Heinz Gertloff studierte Geodäsie an der TU Darmstadt und arbeitete jahrzehntelang als Vermessungsexperte für städtische Projekte. Seit seiner Pensionierung konzentriert sich sein Interesse auf die Entdeckung und Sichtbarmachung archäologischer und kulturgeschichtlicher Spuren im Geländerelief. Dabei bedient er sich digitaler Geländemodelle. red