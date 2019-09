Wo Kunst Brücken baut

Katharina Müller-Sanke "Thurnau ist etwas Besonderes - die Stimmung hier, die Gemeinschaft, aber auch das wunderbare Ambiente mit den alten Häusern. Das alles ist sehr inspirierend!" Varvara Divisová ist hörbar begeistert vom Europa Symposium. Zum 10. Mal taten sich Künstler aus Deutschland und Tschechien eine Woche zusammen, um gemeinsam an ihrer Kunst zu arbeiten.

Varvara Divisová ist genau wie ihre Kollegin Lenka Sárová Malínská auf tschechischer Seite entscheidend für die Organisation zuständig. Treibende Kraft über allem ist Albrecht Volk aus Hallstadt. Jedes Jahr wieder organisiert der Steinmetz das Treffen unter dem Titel "Kunst baut Brücken". Und tatsächlich sind dabei enge Verbindungen entstanden. Und auch die Brücken zwischen Künstlern und Bürgern werden gefestigt.

Auch Florian Tully aus Gerolzhofen kommt gerne nach Thurnau. Viele Jahre lang hat er Auftragsarbeiten in seinem Steinmetzbetrieb ausgeführt. Nun kann er sich rein künstlerisch betätigen. In Thurnau hat er ein Objekt mit dem Titel "Aufbruch" erschaffen.

Gleich daneben entsteht eine Stahlarbeit mit dem Titel "Trotz". Sie ist über zwei Meter hoch und zeigt einen sich gegen eine Wand stemmenden Menschen. Tomas Dolejs arbeitet noch mit Hochdruck daran, sein Werk bis zur Ausstellungseröffnung heute Abend zu vollenden. Ein besonderes Schmuckstück ist auch das fantasievolle Gemälde von Anna Schumacher aus Prag. Das Bild aus drei Teilen mit dem Thurnauer Schloss als Zentrum ist ein Blickfang.

Ein paar Nachwuchskünstler sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei: Kinder aus dem Haus Immanuel in Hutschdorf. Die Adalbert-Raps- Stiftung hat den Besuch bei den Künstlern finanziert. "Wir sind ganz überrascht, mit wie viel Konzentration die Kinder hier an ihren Projekten arbeiten", zeigte sich Erzieherin Lisa Keyssner dankbar.

Eine erfolgreiche Woche geht zu Ende. Die Ergebnisse der Arbeit sind ab heute Abend im Töpfermuseum zu sehen. Ausstellungseröffnung ist um 19 Uhr. Die Stahlkonstruktion "Trotz" wird draußen auf die Exposition hinweisen.