Wo Kreativität Flügel bekommt

Es wird dieser Tage viel geredet: über Kinder, über Pädagogik und was so alles gut wäre, damit Kinder sich optimal entwickeln können. Neben Psychologen, Soziologen, Pädagogen, Vertretern aus Wirtschaft und Politik melden sich immer öfter auch Hirnforscher zu Wort und werfen ihre neu gewonnenen Erkenntnisse mit in die Waagschale.

Gerald Hüther ist einer von ihnen. Einer, der seine Stimme erhebt, um auf etwas aufmerksam zu machen, was Pädagogen schon länger ins Auge fällt: Am produktivsten spielen Kinder, wenn sie den größtmöglichen Freiraum haben; wenn sie nicht grenzenlos sich selbst überlassen sind, aber selbstbestimmt vielfältige Erfahrungen machen können; wenn sie ausprobieren dürfen und mit all ihren Sinnen forschen können. Dann lernen sie am besten und entwickeln sich am gesündesten.



Alle Sinne angesprochen

Optimale Voraussetzungen dafür bietet ein Waldkindergarten. Nirgendwo sonst ist es möglich derart authentische Erfahrungen zu sammeln. Draußen im Freien lockt eine Fülle von Reizen und lädt die Kinder ein sich auszuleben. Eine Fülle, die alle Sinne gleichermaßen anspricht ohne sie zu erschlagen. Ein wohltuender Ausgleich zu allem, womit Kinder heute oft genug überschwemmt werden: Bilder, Geräusche, Gerüche. Die Natur nimmt einen auf, schenkt tiefes Erleben und entfaltet ihre heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele.

Positiver Nebeneffekt: Wahrnehmung, Motorik, Sprache, Kooperation, Fantasie, Naturverbundenheit erfahren eine Stärkung, die in der Enge begrenzter Räume nur mit Abstrichen möglich ist.

Im Wald gibt es weniger Konflikte, dafür warten täglich neue Abenteuer. Keine Medien, kein vorgefertigtes Spielzeug - die Kreativität bekommt Flügel und schwingt sich auf und fliegt davon. Die Kinder konsumieren nicht mehr, sondern kreieren.

Genau so etwas gibt es bald auch im Landkreis. Ab September 2018 plant der Waldorfkindergarten Wernstein die Eröffnung eines Waldkindergartens unter seiner Obhut. Eigentlich ist es nur die logische Fortsetzung der Pädagogik, die Steiner vor 100 Jahren entfachte: Zeit und Raum für die Bedürfnisse der Kinder zu schaffen. Entwicklung geschehen zu lassen, ohne sie allzu erwachsenen Vorstellungen zu unterwerfen.



Bei Wind und Wetter

So werden dann in Zukunft jeden Morgen neugierige Jungen und Mädchen im Kindergartenalter am Fuße des Patersbergs gespannt auf ihre Freunde warten, um sich gemeinsam mit ihnen Wind und Wetter um die Nase wehen zu lassen. Ausgerüstet mit Rucksack und wetterfester Kleidung machen sie sich auf, um zu erkunden, was Wald und Wiese Interessantes für sie bereithalten.

Die einen lassen ihrer Energie freien Lauf und sausen schon mal voran, während die anderen mit Muße den Weg entlang schlendern und immer wieder anhalten und würdigen, was ihnen die Natur vor die Füße legt: kleine Schnecken, Regenwürmer, bezaubernde Steine ...

Sollte sich das Wetter doch einmal von seiner unangenehmsten Seite zeigen, wartet ein gemütlicher Bauwagen auf die fröhliche Meute. Warm und kuschelig bietet er Unterschlupf und beherbergt alles, was für einen längeren Aufenthalt im Freien gebraucht wird. Und man kann sich dort auch schmecken lassen, was die Küche der Waldorfschule frisch zubereitet. red