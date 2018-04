Wo Jesus wohnt

Jesus, wo wohnst du? - Unter dieser Fragestellung stand der Festgottesdienst am Weißen Sonntag in der Pfarrei Heilige Familie, bei dem neun Mädchen und sieben Buben zum ersten Mal zum Tisch des Herrn gingen.

Die Kommunionkinder zogen mit den Ministranten und Pfarrer George Thottankara ins festlich geschmückte Gotteshaus ein. In einem Predigtspiel gingen sie zusammen mit Evi Klump auf das Evangelium ein, wo die Jünger Jesus eben jene wichtige Frage stellten: "Wo wohnst du?" Jesus antwortete darauf: "Kommt und seht!"

Ein vor dem Altar ausgelegtes Labyrinth sollte zeigen, wie Menschen Jesus begegnen, wenn sie sich mit ihm zusammen auf den Weg machen. Das Geheimnis seiner Gegenwart wird in der heiligen Eucharistie gefeiert. Auch bei den Fürbitten wirkten Kinder mit.

Pfarrer George bedankte sich bei allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, auch bei der Band "Christe fidelos", die den fröhlichen Gottesdienst begleitete.