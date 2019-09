Wo ist Selina Koch?

Seit Sonntagabend wird die 17-jährige Selina Koch aus Strullendorf vermisst. Sie kehrte nach einem Familienbesuch nicht wie geplant in eine Jugendhilfeeinrichtung in Selb zurück. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Selina stieg am späten Nachmittag in einen Zug in Richtung Nürnberg, kam jedoch nicht wie vereinbart am Bahnhof in Marktredwitz an.

Selina ist circa 1,62 m groß, hat eine normale Figur und ihre Haare in den Farben grün/blau/blond gefärbt. Sie trägt eine Undercut-Frisur. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Leggins, schwarzer Netzstrumpfhose, weißen Nike-Sportschuhen und einer College-Jacke. Sie führt einen grau-weißen Reise-Trolley, sowie einen schwarzen Rucksack mit sich. Wer hat Selina gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129310 bzw. die Polizeiinspektion Marktredwitz, Telefon 09231/96760. red