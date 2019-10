Hirschaid 13.10.2019

Wo ist das Fahrrad abgeblieben?

Am Bahnhofsplatz in Hirschaid wurde am Mittwoch zwischen 15 und 18.30 Uhr ein dort abgestelltes schwarzes Herrenfahrrad der Marke Serious entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von geschätzten 300 Euro...