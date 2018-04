Wo ist das Fahrrad abgeblieben?

Um Hinweise auf den Verbleib eines Fahrrades bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land. Der Geschädigte hatte am Freitagvormittag sein Mountainbike, Marke Steppenwolf, Farbe schwarz, während des Einkaufs im Real-Markt in der Emil-Kemmer-Straße an ein Verkehrszeichen angekettet. Als er zurückkam, war das Fahrrad weg. pol