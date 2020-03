Wo ist Anna-Lena?

Seit Montagvormittag wird die 16-jährige Anna-Lena Hoffmann aus Priesendorf vermisst. Die Jugendliche hielt sich wegen eines Termins in Bamberg auf und entfernte sich gegen 10 Uhr in unbekannte Richtung. Die Vermisste dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen noch im Bereich Bamberg aufhalten. Anna-Lena Hoffmann wird wie folgt beschrieben: schlank, ca. 175 cm groß, 70 kg, dunkelblondes, glattes, schulterlanges Haar, auffällig blond gefärbt am Ansatz und mit rotblonder/orangefarbener Färbung an den Spitzen. Die Jugendliche trägt eine für sie erforderliche Brille mit schwarzem dicken Rahmen und eine Zahnspange. Anna-Lena war bekleidet mit einer weißen Jacke mit silbernen Streifen, einer schwarzen eng anliegenden Hose mit weißer Aufschrift "girls". Sie führte eine schwarze Handtasche mit sich. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129-310 oder unter Notruf 110. pol