Stephan Orth stellt seinen Bestseller "Couchsurfing in China" vor. Der Autorenvortrag findet in der Buchhandlung Riemann am Donnerstag, 24. Oktober, statt. Er besucht Hightech-Metropolen, die mit totaler Überwachung experimentieren, und abgeschiedene Dörfer, in denen fürs Willkommensessen ein Hund serviert wird. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei der Buchhandlung im Vorverkauf und an der Abendkasse. red