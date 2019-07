Zur jüngsten Stadtratsberichterstattung, FT vom 10. Juli, erreichte uns folgende Lesermeinung: "Das ist eine Notgeburt", meinte Stadtrat Hänjes dazu (zum geplanten Baugebiet am Greiendorfer Weg, Anm. d. Red.) Um am Ende gegen seine eigene Überzeugung doch zuzustimmen.

Wo er Recht hat, hat er Recht. Und die trotzdem erteilte Zustimmung muss wohl als Eingeständnis jahrelanger Versäumnisse der Höchstadter Stadtplanung gewertet werden.

Bei der Bedarfsanalyse der Stadt als Planungsgrundlage für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne hat die Stadtplanung wohl Leute mit weniger Geld übersehen.

"Der beste Platz ist das nicht", meint Herr Hänjes weiter. Wo er Recht hat, hat er Recht. Und wie das im wahren Leben nun mal so ist, müssen "arme" Leute, die auch gern ein Häuschen oder eine Wohnung hätten, sich mit schlechten, also billigen, und konfliktträchtigen Standorten mit Lärm, viel befahrener Straße und schlechter Infrastruktur begnügen.

Um die befürchteten Nachteile für Land- und Teichwirtschaft zu vermeiden, sollte man sich am ebenfalls in dieser Sitzung beschlossenen Bebauungsplan Mechelwind-Ost orientieren. Zunächst könnte man das Gebiet ja Dorfgebiet nennen, wie in Mechelwind. Auch wenn weder hier noch dort ein Bauer bauen will. Und auch für die vom Bürgermeister gewünschte Verdichtung könnte man sich in Mechelwind so einiges abgucken: In Mechelwind-Ost darf ein Baukörper mit einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern errichtet werden. Zweigeschossig und mit beliebiger Dachneigung. Mit einer Nutzfläche von mehr als 1600 Quadratmetern. Das reicht locker für eine Gastwirtschaft mitsamt Hotel mit 50 Betten.

Hieß es am Anfang noch, es gehe um ein weiteres Einfamilienhaus für den Eigentümer, hat dieser überraschend kurzfristig - in Abstimmung mit dem Interessenten, wie der Bürgermeister sagte - vorgelegte Beschluss den Wert des Grundstücks schlagartig vervielfacht.

In Mechelwind gibt es auch jede Menge Brachen. Im Verhältnis zur Größe deutlich mehr als in Höchstadt. Auf dem Nachbargrundstück steht seit 2013 ein Haus mit etwa 300 Quadratmetern Wohnfläche leer und vergammelt. Nebenan gibt es ein brachliegendes, zugerümpeltes Grundstück. Von all den anderen unbebauten Grundstücken nicht zu reden.

Die laut Bebauungsplan zulässige Baumasse entspricht der von mehr als zehn Einfamilien-häusern oder etwa Zweidrittel der bereits vorhanden Wohnfläche in den 17 vorhandenen Wohnhäusern. Aber vielleicht wird ja ein Hotel gebaut.

Bei all ihren Planungen für Höchstadt sollte sich die Stadt was Verdichtung angeht an Mechelwind ein Beispiel nehmen. Das würde die Wohnungsnot auch dort schlagartig beseitigen.

In der Stellungnahme des Landratsamtes vom 17. Mai 2018 zur Planung heißt es auf Seite 2: "Sie dokumentiert geradezu eine rechtlich nicht zulässige Gefälligkeitsplanung."

Hermann Grau

Mechelwind