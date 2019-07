Wo drückt der Schuh?

Bürgerbeteiligung ist das Thema im sogenannten Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3. Beim "Steh-World-Café" am Mittwoch, 10. Juli, 16.30 bis 18 Uhr, geht es vor allem darum, herauszufinden, wo den Bürgern der Schuh drückt. "Zum Austausch in freundlicher Atmosphäre" sind alle Interessierten eingeladen, heißt es in der Mitteilung aus dem Bamberger Rathaus.

Den Austausch von Bambergern untereinander zu fördern, das ist ein Anliegen des Amtes für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das das Bürgerlabor betreibt. Beim "Steh-World-Café" kommen die Bürger an verschiedenen Stehtischen zusammen und diskutieren für etwa 20 Minuten miteinander über die Themen, die sie in Zusammenhang mit Bamberg bewegen. Dann werden die Tische gewechselt und in neuer Zusammensetzung diskutieren alle weiter.

Überblick gewinnen

Sinn des Ganzen ist, dass die Verwaltung einen umfassenden Überblick bekommt über die Themen, die die Bürgerschaft interessiert beziehungsweise zu welchen Themen sie sich eine stärkere Beteiligung wünscht. Diese fließen dann in den weiteren Verlauf der Bürgerbeteiligung mit ein.

Das Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hofft, dass möglichst viele das "Café" besuchen, damit etliche Diskussionsrunden zusammenkommen. Wer nicht so viel Zeit hat, kann auch nur an einer 20 Minuten andauernden Runde teilnehmen.

Das Bürgerlabor ist bis Mittwoch, 31. Juli, geöffnet. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr stehen Mitarbeiter des Amtes für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für alle Fragen rund um das Thema Bürgerbeteiligung zu Verfügung.

Weitere Programmpunkte wie Vorträge und Diskussionsrunden werden in der Presse, auf der Website der Stadt und über Facebook bekanntgegeben. red