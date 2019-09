Wo die Reiche Ebrach fließt

"Der schöne Reiche Ebrachgrund" titelt der neue Bildkalender, den Harald Kaiser für 2020 herausgebracht hat. Für den Ailsbacher, der die Fotografie und das Erstellen von Chroniken als Hobbys nennt, ist dies bereits der siebte Kalender nach einer Pause von mehreren Jahren.

Bislang beschäftigten sich die Kalender des Ailsbachers meist mit seiner Heimatgemeinde Lonnerstadt. Dass er dieses Mal Blick und Objektiv auf den Reichen Ebrachgrund richtet, liegt wohl daran, dass er seit einigen Jahren Mitglied des Heimatvereins Reicher Ebrachgrund ist. Kaiser arbeitet als Beirat im Vorstand mit und betätigt sich als Autor für das Jahrbuch, den Heimatboten. Seine Kalender finanziert er selbst vor. Den gesamten Gewinn spendet er, dieses Mal an Kindergärten im Ebrachgrund. In dem neuen Kalender widmet er sich der Reichen Ebrach von der Quelle in Ebersbrunn bis zur Mündung bei Köttmannsdorf.

Als Titelbild wählte Kaiser den Drei-Franken-Stein, da der Fluss drei Regierungsbezirke durchfließt. In schönen Aufnahmen zeigt er idyllische oder markante Plätze in Ebersbrunn, Füttersee, Aschbach, Schlüsselfeld, Elsendorf, Kleinwachenroth, Weingartsgreuth, Mühlhausen, Pommersfelden, Sambach, Schlüsselau und bei Köttmannsdorf.

Zahlreiche Verkaufsstellen

Der Bildkalender erschien in einer Auflage von 450 Exemplaren und kostet 9,50 Euro. Ab 30. September gibt es ihn bei Metzgerei Lamm, Geiselwind, Wachenröther Bäck, Aschbach, Metzgerei Schmitt, Autohaus Kärtner, Wachenröther Bäck und Bäckerei Burkard (Edeka-Markt) in Schlüsselfeld, Bäckerei Süß, Thüngfeld, Grüner Baum, Wachenröther Bäck (Murk), Edeka-Markt in Wachenroth, Gasthof Weichlein, Weingartsgreuth, Fisch-Jakob, Avia Tankstelle, Wachenröther Bäck (Netto) in Mühlhausen, Metzgerei Mönius, Bäckerei Burkard (Edeka) in Steppach, Bäckerei Burkard in Pommersfelden, Gasthaus Hennemann, Pizzeria Roma in Sambach, Tankstelle Pflefka, Herrnsdorf und Tee-Müller in Lonnerstadt. Evi Seeger