Wo die Kandidaten besonders punkteten

Die Stichwahl mitten in der Corona-Krise endete am Sonntag im Landkreis bekanntlich mit einem deutlichen Sieg des Amtsinhabers: Mit 58,63 Prozent behielt Johann Kalb (CSU) die Oberhand über seinen Herausforderer Andreas Schwarz (SPD), der auf 41,37 Prozent der ausschließlich per Briefwahl abgegebenen Stimmen kam. Relativ ausgewogen zeigt sich das Bild der Stimmenverteilung in den 36 Landkreisgemeinden (siehe Grafik).

"Hochburgen" für Johann Kalb waren der Markt Buttenheim (75,01 Prozent) - kein Wunder, schließlich war der Amtsinhaber hier vor seinem Einzug ins Landratsamt Bürgermeister - sowie Königsfeld, Wattendorf und Schlüsselfeld mit ebenfalls deutlich über 70 Prozent. Andreas Schwarz holte sein bestes Ergebnis in Walsdorf, wo er auf 61,41 Prozent der Stimmen kam.

Am wahlfreudigsten erwiesen sich die Stadelhofener: 90,96 Prozent der wahlberechtigten Bürger gaben hier ihre Stimmen ab. Vorbildlich! GP