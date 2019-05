Wo die Bierquelle entspringt

Die Sektion Neustadt des DAV lädt am Sonntag, 2. Juni, zu einer leichten Rundwanderung südlich von Bayreuth ein. Die Wanderung führt zur Rotmainquelle und lässt einen Teil des Bierquellenweges erkunden. Zum Schluss der Wanderung kann noch die Michaelskirche aus dem 14. Jahrhundert mit dem Grünewaldaltar besichtigt werden. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Angerparkplatz Mühlenstraße zur gemeinsamen Pkw-Abfahrt. Eine Mittagseinkehr ist in der Brauerei Übelhack in Weiglathal geplant. Wanderführer ist Martin Renner (Telefon 09568/7050). Weitere Informationen www.alpenverein-neustadt.de. Foto: DAV