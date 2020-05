Wo der Salatkopf über den Zaun wandert

Eine ganz alltägliche Szene wurde diesmal zum "Bild der Woche" bei der Aktion "Gartenfreuden" ausgewählt, die der Lichtenfelser Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und die Umweltstation Weismain veranstalten. Die Aufnahme stammt von Marion Trütschel aus Stadel. Auch wenn uns viele Einschränkungen das Leben momentan erschweren - das Ernteglück mit den Nachbarn zu teilen, ist möglich. Und so wandert im Garten Trütschel während des Unkraut-Jätens kurzerhand der Salatkopf über den Zaun. Alle Bilder, die in der 21. Kalenderwoche eingesandt wurden, sind im Internet auf www.landespflege-lichtenfels.de zu finden. Wer sich zukünftig beteiligen möchte, schickt einfach ein aktuelles Bild aus seinem Garten an gartenfreuden@landespflege-lichtenfels.de. "Gartenfreuden" ist eine Aktion der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels zusammen mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels. Foto: Marion Trütschel