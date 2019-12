Christen im Beruf e.V., Ortsgruppe Rhön-Kreuzberg, organisieren für Samstag, 14. Dezember, eine Chapter-Veranstaltung zum Thema "Wo der Glaube am meisten kostet...". Diese beginnt um 19.30 Uhr im Informationszentrum "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. Referent an diesem Abend ist Peter Siemens aus Miltenberg. sek