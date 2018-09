Wo der Braune Feuerfalter tanzt

Oft sieht man jetzt auch an der Steinach oder am Schleichersgraben, wo an manchen Stellen noch blütenreiche Wiesen sind, den Braunen Feuerfalter, auch Schwefelvögelchen genannt. Er gehört zur Familie der Bläulinge und hat als Lebensraum feuchte bis mäßig trockene, artenreiche Wiesen, ist aber auch in Heidelandschaften und Waldlichtungen zu sehen. Er lebt in zwei Generationen, die zweite jetzt von Juli bis September. Foto: Werner Knoth