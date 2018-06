Wo Brandt auf Strauß trifft, scheppert es

pol



Zwischen Franz Josef Strauß und Willy Brandt hatte es seinerzeit schon immer politisch gekracht. Nomen est Omen - jetzt schepperte es an der Kreuzung der Namensgeber in Forchheim : Am Freitagmorgen kam es in der Willy-Brandt-Allee zu einem Auffahrunfall. Ein Lkw-Fahrer wollte an der Franz-Josef-Strauß-Straße nach rechts abbiegen und fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Der 35-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt.