WLF-Liste löst sich auf

In Wiesenthau im Gasthaus Egelseer traf sich der Vorstand der Bürgerinitiative pro Wiesenttal ohne Ostspange (Biwo) mit zahlreichen Mitarbeitern der Arbeitskreise, um das weitere Vorgehen bezüglich der Verhinderung der Ostspange/Südumgehung Forchheim, des ursprünglich geplanten Baywa-Standorts Sigritzau sowie die Themen einer Ortsumfahrung Gosberg, die Herbstdemonstration mit "Wiesenttaler Naturtafel" und die Unterstützungsvorschläge der SPD und Grünen zu diskutieren.

Der Biwo-Vorsitzende Heinrich Kattenbeck informierte, dass die Wählerinitiative Landkreis Forchheim (WLF ), in der er bis 30. April 2020 Kreisrat ist, beschlossen hat, sich zu diesem Termin aufzulösen. Ob er als Nichtmitglied der Grünen am 22. November in der Aufstellungsversammlung in Neunkirchen am Brand auf der Kreistagsliste der Grünen nominiert werden könne, bleibe abzuwarten. Seine Bewerbung liege dort vor. Da die Biwo laut Satzung eine parteineutrale Bürgerinitiative ist, könne er kein Mitglied einer Partei werden. Für den Erfolg der Ziele der Biwo seien aber sowohl im bayerischen Landtag als auch im Bundestag die Stimmen der Parteien ausschlaggebend.

Biwo-Termine

Die Biwo-Jahresabschlussfeier ist am Mittwoch, 18. Dezember, ab 19 Uhr im Gasthaus "Zur Eisenbahn", Wiesenthau. Die Jahreshauptversammlung wurde für Montag, 20. April, im Gasthaus Egelseer um 19 Uhr beschlossen. red