WLAN-Hotspot im Bus

Wer im Landkreis Haßberge in Bussen der Firmen Wagenhäuser-Erlebnisreisen (Hofheim) und der Schröer GmbH (Bad Königshofen) unterwegs ist, kann ab sofort eine kostenlose Online-Verbindung genießen. In insgesamt 21 Linienbussen haben die Fahrgäste nun einen kostenlosen WLAN-Hotspot zur Verfügung, wie das Landratsamt Haßberge mitteilte. So lassen sich während der Fahrt gratis die neuesten Nachrichten lesen oder Bus- und Bahnverbindungen checken. Möglich macht dies das Pilotprojekt Bayern-WLAN.

"Mit dieser Initiative des Freistaats für freies WLAN wird der ländliche Raum gestärkt und ein echter Mehrwert für die Fahrgäste des ÖPNV geschaffen", betonte stellvertretender Landrat Michael Ziegler (CSU). Digitalisierung sei kein Privileg der Großstädte. Um dem Ausbau für freies WLAN einen starken Anschub zu geben, unterstütze der Freistaat seine Landkreise und kreisfreien Städte finanziell und organisatorisch bei der Einrichtung von mobilem Bayern-WLAN, sagte er.

Interessierte Verkehrsunternehmen können ihre Linienbusse mit Bayern-WLAN ausrüsten. Im Landkreis Haßberge werden für bis zu 30 Busse die Installationskosten vom Freistaat übernommen. Die laufenden Kosten tragen die beteiligten Verkehrsunternehmen, hieß es weiterhin. Folgende öffentliche Buslinien bieten den Service an: Nummer 1152 Maroldsweisach - Bundorf - Hofheim - Haßfurt und zurück; 1155 Maroldsweisach - Ebern - Haßfurt und zurück; 1177 Ortslinienverkehr Maroldsweisach und zurück; 1184 Stadtlauringen - Aidhausen - Hofheim und zurück; 1186 Hofheim - Burgpreppach - Ebern und zurück; 8170 Aidhausen - Bad Königshofen und zurück. ft