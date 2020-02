Witziges Schild zu ernsthaftem Problem

In den letzten Monaten haben sich die Klagen der Münnerstädter über Hundehaufen massiv verstärkt. Obwohl die Stadt mehrere Hundestationen aufgestellt hat, lassen etliche Hundehalter die Hinterlassenschaften einfach liegen. Ein Hundehaufen der Größe XXL hat nun ein Geschäftsinhaber in der Veit-Stoß-Straße in der Grünanlage vor seinem Geschäft gefunden und daraufhin ein Schild mit der Aufschrift: "Lieber Hundebesitzer, hinterlassen Sie doch bitte ihre Anschrift, damit ich mich revanchieren kann", aufgestellt. Bisher hat sich der Betreffende allerdings noch nicht gemeldet.