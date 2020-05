Witziger Virus-Schutz gesucht

Seit vergangenem Montag geht Einkaufen nur noch mit Mund-Nase-Maske. Deshalb glühen im Landkreis schon seit Tagen die Nadeln, T-Shirts werden zerschnitten, alte Tischtücher in Falten gebügelt und mit Gummibändern in ohrenkonforme Form gebracht.

Karin Wengerter ist die Leiterin der Hammelburger Stadtbibliothek, und sie meint: Da geht noch mehr! Sie wandte sich an die Saale-Zeitung und regte einen Masken-Wettbewerb an. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen! Deshalb, liebe Leserinnen und Leser: Haben Sie eine besondere, vielleicht eine lustige Maske gebastelt? Dann machen Sie einfach ein Selfie und schicken Sie es mit Ihrem Namen an redaktion.badkissingen@infranken.de.

Drei Plätze zu vergeben

Die Jury wird aus den Maskenprofis der Saale-Zeitung bestehen. Natürlich wird es einen 1., 2. und 3. Platz geben. Aber bevor wir Ihnen Preise versprechen, die wir nicht einhalten können (etwa zwei Karten für den Kissinger Sommer, eine Jahreskarte für die Kisssalis oder eine Brotzeitplatte im nächstgelegenen Biergarten), einigen wir uns darauf: Es geht ganz einfach um die Ehre.

Ideenreiche Bastler

Vorgesorgt hat die Feuerwehr in Bad Kissingen. Dort trägt selbst das Maskottchen, der Drache Grisu, vorbildlich einen Mundschutz. Der Wunsch Feuerwehrmann zu werden, scheint für den Drachen nicht nur in der Comicserie wahrgeworden zu sein: Auf seiner Maske prangt das Logo der Bad Kissinger Feuerwehr.

Mit einem Augenzwinkern nimmt Tamara Bach die Maskenpflicht. Dass echte Helden Masken tragen, zeigen Daniel Bahn und seine beiden Söhne Rafael und Nicolas: Mit Masken-Motiven aus "Superman" und der Comic-Serie "Paw Patrol" helfen sie mit, das Virus nicht weiter zu verbreiten.

Maria Klausmann ist gut informiert - das zeigt sich an ihrer Maske. Das Basteln habe"großen Spaß gemacht", teilt sie in ihrer Zuschrift mit. Ob es gegen den Virus hilft ist unklar. Wir meinen: Ein Schutz vor Fake-News ist damit gegeben.