Der Kissinger Operettenzauber mit dem Titel "Strahlender Mond" findet am Samstag, 8. September, ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal im Regentenbau statt. Unter der Leitung der Sopranistin Iva Simon stehen Alexander Voigt (Tenor), Jenifer Lary (Sopranistin) sowie Patrick Rohbeck (Bariton) auf der Bühne. Die Sänger werden von der Thüringen Philharmonie unter dem Dirigat von Hannes Ferrand begleitet. Präsentiert wird ein Programm voller Witz, Romantik und Frische die großen Komponisten der goldenen und silbernen Operette. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Willi Schmidt