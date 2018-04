Witz, Poesie und Lokalkolorit

Der deutsche Liedermacher, Schriftsteller und Maler Funny van Dannen ist seit über 20 Jahren Kult. Seine Songs wie "Nana Mouskouri" oder "Lesbische, schwarze Behinderte" werden von Udo Lindenberg, den "Toten Hosen" und anderen namhaften Künstlern gecovert.

Arnd Rühlmann und Michael Bauer sind begeisterte van-Dannen-Fans und widmen dem schelmischen Barden nun einen ganzen Abend im Nana-Theater im Club Kaulberg. Premiere von "Fanclub der Sehnsucht. Die wundersame Welt des Funny van Dannen" ist am Freitag, 20. April, um 20 Uhr.

Mit Spaß und Schmackes musizieren die beiden Protagonisten dabei auf Gitarre, Keyboard, Glockenspiel, Plastikeimern, Mohrrüben und anderen kuriosen Instrumenten. Sie singen über Fischsuppe, Bundeskanzler und George Clooney, erzählen Geschichten von Fußball, Nebelmaschinen und Schilddrüsenunterfunktion und fabulieren über unbekannte Pferde, Okapiposter und die heilende Kraft von blühendem Blödsinn. Dabei schimmert bei allem - manchmal absurden und manchmal hintergründigen - Humor immer wieder deutliche Gesellschaftskritik durch, wie die Veranstalter in ihrer Ankündigung berichten. Heraus komme bei dieser wilden Mischung schließlich ein Abend voller Witz, Poesie und gnadenloser Ohrwürmer.

Zur Premiere am Freitag gibt es gleich noch eine ganz besondere Überraschung. Ab dem 20. April hängt dann nämlich im Keller am Kaulberg ein klingendes Stück Bamberger Geschichte: Die Original-Glocke, die seinerzeit in der legendären Bamberger Weinstube "Schwarze Katz" hing, wird in Zukunft die Vorstellungen im Nana-Theater einläuten.

Und zur Erinnerung an Gisela Schenk, die einzigartige, 2013 verstorbene Wirtin der "Schwarzen Katz", gibt es zur Einweihung der wunderschönen Glocke an diesem Abend an der Bar das spezielle Kultgetränk, die "Kalte Ente" ... red