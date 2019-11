Witwen lassen es krachen

Wer im Vorweihnachtsstress eine Abwechslung und etwas Entspannung braucht, der ist bei der Premiere des Schwanks "Ladyknaller" von Beate Irmisch bestens aufgehoben. Der Burschenverein Reichenbach führt den Dreiakter erstmals am Sonntag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr auf. Weitere vier Vorstellungen folgen.

Die drei lustigen Witwen Luise, Maria und Mathilde sind nicht gerade gesegnet mit einer feudalen Rente ihrer verstorbenen Männer. Große Sprünge können sie, so gern sie auch möchten, nicht machen. Die einzige Abwechslung im tristen Alltagsleben ist der wöchentliche Kaffeeklatsch, bei dem die kleinen Likörchen und natürlich Pfarrer Hippes nicht fehlen dürfen. Durch ihn kommen die drei Grazien, in Reichenbach werden sie nur die "Golden Girls" genannt, auf die Idee, es noch einmal richtig krachen zu lassen. Sie wollen eine Rentneragentur gründen. Doch so einfach ist die Sache nicht, vor allem, wenn das nötige Startkapital fehlt. Doch die drei Damen sind nicht auf den Kopf gefallen und schnorren sich das Geld schnell zusammen. Schon bald können sie sich vor lauter Kunden nicht mehr retten. Das gemütliche Leben der Witwen gerät allmählich aus den Fugen, es kommt zu mancherlei Verwicklungen, Verwechslungen und jeder Menge Stress.

Wer wissen will, wie es weiter- und ausgeht, der muss sich den turbulenten Schwank selbst ansehen. Regie führt in bewährter Weise - zum sage und schreibe 49. Mal - Elmar Hildner. kpw