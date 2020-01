Wittmann siegt in Kersbach

Ein perfekter Einstieg in die Laufsaison 2020 wurde den mehr als 450 Teilnehmern der 33. Auflage des Dreikönigslaufs im Forchheimer Stadtteil Kersbach geboten. Bei sonnigem Winterwetter sorgten die hervorragenden äußeren Bedingungen nicht nur für großen Zuspruch bei den Sportlern und Zuschauern, sondern auch für Spitzenzeiten sowohl in den Jugendläufen als auch bei den Erwachsenen.

Dreikampf an der Spitze

Im Hauptlauf der 162 Männer gab es von Beginn an ein packendes Rennen. Denn neben dem Vorjahreszweiten, Jürgen Wittmann vom TV 48 Coburg, hatte sich mit Christopher Dels der M35-Triathlon-Weltmeister angemeldet. Dazu gesellte sich der hervorragende Triathlet Bernd Hagen (TSV Neuhaus).

Wittmann und Dels übernahmen die Tempoarbeit und zogen sukzessive vom Feld weg, wobei ab der zweiten Runde der Coburger deutlich lockerer unterwegs war. In der letzten Runde ließ auch Dels abreißen, so dass Wittmann in 39:28 Minuten mit 13 Sekunden Vorsprung den Sieg holte. Weitgehend auf sich gestellt zog Hagen seine Kreise; für den Drittplatzierten blieb die Uhr bei 41:25 Minuten stehen.

Wittmanns Vereinskollegin Christine Schrenker (W55) ließ sich den Sieg mit 52:43 Minuten nicht nehmen. Erst auf den letzten 500 Metern holte sie die bis dahin führende Läuferin ein.

Herbicht guter Zweiter der M70

Kurt Herbicht (TSV Staffelstein) wurde Zweiter in der M70 mit 53:08 Minuten. In der M75 belegten die beiden Oldies der TS Lichtenfels Berthold Wolf (1:11:30 Std.) und Joe Lanz (1:11:53) die Plätze 2 und 3.

Im Schülerlauf über 2000 Meter setzte Noah Möller vom TSV Staffelstein seine Erfolgsserie fort. In der M12 gewann er mit 6:51 Minuten. Seine Schwester Nele wurde im Bambinilauf Siebte. red