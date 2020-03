Witterauf löst Mairoser an der Spitze des ASC ab

Die Hauptversammlung des ASC fand zum ersten Mal im Nebenzimmer des neuen Vereinslokals "Stegners Restaurant" in Oberrodach statt. Mit etwa 30 Mitgliedern war ein knappes Drittel der gut 100 Mitglieder des Vereins der Einladung gefolgt.

Vorsitzender Franz Mairoser hob in seinem Rückblick verschiedene Mitglieder aufgrund ihrer herausragenden Leistungen bei verschiedenen überregionalen Wettbewerben hervor: Regina Hellinger wurde Bayerische Meisterin in ihrer Altersklasse beim Marathon in München, Ulrike Schwalbe erreichte die deutsche Vizemeisterschaft in ihrer Altersklasse, Karin Zohner absolvierte den Marathon in Barcelona erfolgreich. Beim Ironman in Frankfurt qualifizierte sich Fritz Ferner als 18. seiner AK mit einer Zeit von 9:56 Stunden für die Halbdistanz-WM in Nizza, wo er 65. wurde. Denny Weber erreichte beim Zillertal-Bike-Rennen einen tollen 13. Platz in seiner Altersklasse, und Stephan Westhäuser bewältigte den Triathlon in Roth in 10:27 Stunden.

Neben den sportlichen Aktivitäten stehen aber auch Geselligkeit und soziales Miteinander im Focus des Vereins, wie Mairoser in seinem Rückblick auf das Vereinsjahr deutlich machte.

"Nach dem Lucas-Cranach-Lauf ist vor dem Lucas-Cranach-Lauf" - so sind für dieses Großevent rund um die Festung bereits die Weichen gestellt und alle Absprachen mit den beteiligten Organisationen und Sponsoren getroffen. Auch ist die Homepage zur Anmeldung frei geschaltet.

Da Franz Mairoser bei den Neuwahlen nicht mehr als Erster Vorsitzender zur Verfügung stand, wurde mit Dieter Witterauf sein bisheriger Vertreter an die Spitze des Vereins gewählt. Zweiter Vorsitzender ist Ekkehard Roth. Kassier Thilo Matuschek und Sportwart Chris Heller wurden in ihren Ämtern bestätigt; Tanja Reinhard übernahm das frei gewordene Amt der Schriftführerin. Die weiteren Ausschussmitglieder sind Sonja Münch, Franz Mairoser, Britta Rürup und Regine Ferner. Kassenprüfer bleiben Ruth Krank und Klaus Müller.

BLSV-Kreisvorsitzender Mario Schmid ehrte den ehemaligen Ersten Vorsitzenden Jörg Krank für seinen Einsatz mit der silbernen Ehrennadel des BLSV. Gleichzeitig überreichte er eine Spende des BLSV zur Förderung der Jugendarbeit.