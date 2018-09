Wissenswertes zur Existenzgründung

Eine gute Gründungsidee zu haben, ist eine Sache. Diese Idee umzusetzen und damit Geld zu verdienen, eine andere. Aber was muss ich tun, auf was muss ich bei der Existenzgründung achten? Antworten erhalten Interessierte am Donnerstag, 20. September, von 9 bis 13 Uhr beim Existenzgründerseminar oder am Mittwoch, 14. November, von 9 bis 13 Uhr beim Existenzgründerseminar für Gründungen mit digitalen Geschäftskonzepten im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen.

Alle Informationen zum Seminar sind unter folgendem Link https://www.rsg-bad-kissingen.de zu finden. Informationen über die Veranstaltung sind auch im RSG Bad Kissingen über Sonja Schmitt (Tel.: 0971/723 62 04) erhältlich. sek