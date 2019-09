Wissenswertes rund um das Thema Bier mit Umtrunk mit anschließender Brauereibesichtigung und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruckmayers Urbräu können Interessierte am Mittwoch, 4. September und am Freitag, 6. September, jeweils um 17 Uhr erlangen . Der Chef des Hauses wird die Teilnehmer in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Anmeldungen sind erforderlich und werden unter Telefon 0160/94701869 entgegengenommen. red