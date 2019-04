Wissenswertes zu Baby und Kleinkind

Eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes stellen immer eine aufregende Zeit für alle Familien dar. Um diese wichtige Zeit für Familien möglichst stressfrei zu gestalten, bietet Koki - Netzwerk frühe Kindheit des Landkreises - am heutigen Samstag zum vierten Mal einen Info-Tag rund um die Themen Schwangerschaft, Baby und Kleinkind an. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Kooperation mit dem BRK-Mehrgenerationenhaus statt. Ausgerichtet wird der Info-Tag in der BRK-Kreisgeschäftsstelle Lichtenfels, Henry-Dunant-Straße 6. Für Kinder finden Spielangebote statt. Um 10 Uhr erfolgt die Eröffnung des Infotags, das Ende ist gegen 13 Uhr vorgesehen. red