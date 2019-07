Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk mit anschließender Brauereibesichtigung und Erhalt eines "Bier-Diploms" gibt es am Mittwoch, 31. Juli, und Freitag, 2. August, im Bruckmayers-Urbräu in Pottenstein. Der Chef des Hauses wird die Teilnehmer in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0160/94701869. Der Preis pro Person beträgt fünf Euro. Die Führung findet ab zehn Personen statt. red