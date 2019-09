Wissenswertes übers Bier kann man wieder bei einem Umtrunk mit anschließender Brauereibesichtigung und dem Erhalt eines Bier-Diploms in Bruckmayers Urbräu am heutigen Mittwoch, 11. September, erfahren. Der Chef des Hauses wird dabei in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Anmeldungen sind unter der Rufnummer 0160/94701869 erforderlich. Nächster Termin ist am Freitag, 13. September. red