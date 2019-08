Wissenswertes über Waldpilze

Am Samstag, 7. September, lädt das Steigerwald-Zentrum zur Pilzkunde für Anfänger ein. Nach einem Theorieteil mit einem grundlegenden Einblick in die Welt der Pilze geht es zu einer Exkursion in den Wald. Am Nachmittag sortieren und besprechen die Teilnehmer ihre Funde. Es werden verschiedene Bestimmungsbücher und deren Handhabung vorgestellt. Am Ende sollten die Teilnehmer angstfrei Pilze sammeln können und erfahren haben, wo und wann man am besten auf Pilzjagd gehen kann. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung bei Naturschule Diez, Telefon 09704/600554, www.naturschule-diez.de. und service@naturschule-diez.de. red