Wissenswertes über Heilwasser

Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen bietet am kommenden Montag, 7. Oktober, eine Heilwasserführung für touristische Anbieter, Leistungsträger und Partner an. Bei dieser Führung mit anschließender Heilwasserprobe in der Brunnenhalle wird die Bedeutung des Heilwassers für Bad Kissingen und die unterschiedlichen Anwendungsbereiche erklärt. Die Führung beginnt um 14.30 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Interessierte melden sich bei der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen in der Abteilung Gästeservice unter Tel.: 0971/804 82 34 bzw. 804 82 35 oder unter gaestefuehrung@badkissingen.de an, heißt es in einer Pressemitteilung. sek