Wissenswertes über Gesundheitsförderung

Das erste Treffen der Neubürger im neuen Jahr findet am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Restaurant Klaushof statt. Bereichert wird der Neubürgerstammtisch durch eine Persönlichkeit aus Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Neubürgerstammtisch im Januar wird Thomas Keil dabei sein. Er ist Professor für Prävention und Gesundheitsförderung am Institut für Klinische Epidemiologie und Biometrie an der Universität Würzburg. Zudem leitet er im Rahmen der Brückenprofessur mit dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) das Institut für Kurortmedizin und Gesundheitsförderung (IKOM) am LGL in Bad Kissingen. Die Aufgabe des IKOM ist es, in Abstimmung mit weiteren Akteuren, beispielsweise aus Wissenschaft, Forschung, Praxis und Gesellschaft, zukunftsorientierte Konzepte, Standards und evidenzbasierte Maßnahmen zu entwickeln. Er wird von seiner Arbeit und den zukünftigen Projekten berichten. Das Treffen der Neubürger ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Es handelt sich um eine private Initiative von Elisabeth Müller und Anita Schmitt. Eine Anmeldung ist wie immer nicht erforderlich. sek