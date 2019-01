Wissenswertes über Gelenkersatz

Beim Gelenkverschleiß kommt es zum Abbau von Knorpel im Gelenk. Nach Ausschöpfung sämtlicher konservativer Maßnahmen zum Gelenkerhalt verbleibt als letzte Option der Gelenkflächenersatz, die Prothese. Das Endoprothesenzentrum Forchheim (EndoFO) des Klinikums Forchheim bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Medikon kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Gelenkersatz an. Bei den Veranstaltungen werden die verschiedenen Therapieoptionen vorgestellt und erläutert. Nächster Termin ist am Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr im Konferenzraum des Klinikums, U 102, Krankenhausstraße 10 in Forchheim. Der Eintritt ist frei. red