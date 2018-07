red



Die Frauenunion Haßberge lädt für Donnerstag, 5. Juli, zu einem Vortag unter dem Motto " Geburtshilfe in Haßfurt - was macht uns aus?" ein. Dabei gibt es Wissenswertes über Geburt und Wochenbett . Beginn ist um 17.30 Uhr im Ärztehaus 1 am Krankenhaus Haßfurt. Der Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Matthäus Kupietz, informiert über die behutsame und familienfreundliche Geburt.