Wissenswertes über die Stadt erfahren

Eine Stadtführung mit dem Nachtwächter findet am Freitag, 20. Dezember, sowie am Freitag, 27. Dezember, jeweils um 20 Uhr statt. Am Samstag, 21. Dezember, wandeln Gäste und Besucher ab 13.30 Uhr bei der Weltbadarchitektenführung auf den Spuren von Friedrich von Gärtner und Max Littmann. Unter dem Motto "Wo Kaiser, Fürsten war'n zum Kuren, wandeln wir auf deren Spuren!" führt Grand Portier Udo Dickhage am Samstag, 28. Dezember, ab 10.15 Uhr durch die Stadt. Die Teilnehmer treffen sich jeweils an der Tourist-Information Arkadenbau. Dort sind auch Karten erhältlich, oder telefonisch unter 0971/804 84 44 bzw. per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de sek