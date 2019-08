Wissenswertes rund um die Wollverarbeitung

Auf dem Rhönhof LebensArt kann die Bearbeitung der Rohwolle der Rhönschafe erlebt werden. Wolle sortieren, waschen, zupfen, färben mit Pflanzen, filzen, spinnen (mit Rad und Handspindel) und weben - all das können die Gäste am kommenden Sonntag, 25. August von 10 bis 18 Uhr selbst ausprobieren. Der Treffpunkt zur Veranstaltung des Biosphärenreservats ist der Rhönhof LebensArt von Dipl.-Ing. agr. Kathrin und Uwe Heinig, Am Scheunenrod 1, 36289 Friedewald. Weitere Infos sind erhältlich unter Tel.: 06674/900 379, inof@rhoenhof-lebensart.de sek