Wissensreise zur Coburger Post

Wie Briefe und Pakete für die Zustellung vorbereitet und sortiert werden, das können Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren im Rahmen der VHS-Wissensreise erfahren. Diese findet wieder am Dienstag, 29. Oktober, bei einem Besuch bei der Deutschen Post in Coburg statt. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Zustellstützpunkt Vorderer Floßanger 33. Kinder, die teilnehmen wollen, sollten von ihren Eltern vorab angemeldet werden. Das geht unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red