Wissensreise ins Grabungsmuseum

Eine Wissensreise führt Eltern und Kinder zwischen fünf und acht Jahren zu den unterschiedlichsten Stationen bringt verschiedene Orte und Menschen näher. Am Mittwoch, 8. Mai., geht es tief in die Vergangenheit Coburgs - ins Grabungsmuseum. Anschließend können die Teilnehmer einen Blick auf die historischen Bestände im Stadtarchiv werfen und müssen bei einem historischen Spiel bekannte Coburger Gebäude auf alten Fotos erraten. Beginn ist um 15 Uhr, Treffpunkt das Stadtarchiv in der Steingasse 5. Bitte vorab anmelden unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red