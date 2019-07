Wissenschaft oder Voodoozauber?

Die Schön- Klink befasst sich im Rahmen der "Gesundheitsgespräche" am Donnerstag, 18. Juli, mit der Frage, wie man Rückenschmerzen behandeln soll. Referieren wird Dr. Markus Schneider, Alphamed Bamberg und Arzt am MVZ Bad Staffelstein. Moderiert wird die Veranstaltung von Chefarzt Stefan Middeldorf, Orthopädische Klinik der Schön-Klinik in Bad Staffelstein. Sucht man als Betroffener im Internet nach dem Begriff "Behandlung von Rückenschmerzen", erhält man mit einem Klick mehrere Millionen Suchergebnisse. Eine Fülle von Informationen, die den Hilfesuchenden im Hinblick auf die Wirksamkeit von Behandlungsmethoden dennoch oft ratlos bleiben lassen. Die moderne Wissenschaft gibt uns Möglichkeiten an die Hand, Therapiearten zu vergleichen und wissenschaftlich auszuwerten. In seinem Vortrag wird Dr. Schneider traditionelle Ansichten über die Behandlung von Rückenschmerzen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vergleichen und damit bestimmt für das eine oder andere Aha-Erlebnis sorgen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Beginn ist 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red