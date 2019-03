Wissenschaft für Kinder an der Hochschule

Die Hochschule lädt

am Samstag, 16. März, von 10.30 bis 14 Uhr zur nächsten Kinder-Uni ein. Es geht wieder um spannende Themen: Vier Professoren erklären, was Kinderrechte bedeuten, warum Gene das Leben bestimmen, was man mit Energie bewegen kann und ob Computer Gedanken lesen. 260 freie Plätze gibt es bei der Kinder-Uni. Anmelden können sich Mädchen und Jungs zwischen acht und zwölf Jahren und zwar für jeweils zwei von vier Vorlesungen. Eine findet am Vormittag, die andere am Nachmittag statt. Zwischen den Vorlesungen gibt es eine Mittagspause und Zeit zum Spielen. Betreut werden die Kinder von Studierenden.Die Anmeldung ist möglich unter www.hs-coburg.de/kinderuni oder direkt bei Monika Faaß unter Telefon 09561/317303 oder per E-Mail an: monika.faass@hs-coburg.de. red