Wissen und Bewegung an der frischen Luft in der Waldakademie

"Outdoor" ist heute das Modewort für etwas, was früher "Bewegung an der frischen Luft" hieß. Outdoor ist im Trend, man geht wieder Wandern. Am Wochenende in die Berge oder gleich ein paar Tage auf Erlebnistour in extremere Regionen der Welt. Dabei wird oft vergessen, dass die Natur vor der eigenen Haustür ein tägliches Angebot macht.

Natur vor der Haustür

Doch wer geht regelmäßig in den Wald? Und wer kann noch die heimischen Baumarten und Vögel benennen oder Tierspuren zuordnen? Kinder lernen das in der Grundschule, danach meist nicht mehr. Mit dem Ziel, den Wald als Erlebnisort wieder attraktiver zu machen, hat die Volkshochschule Coburg die Plattform "Waldakademie" ins Leben gerufen.

Im kommenden Herbstprogramm gibt es zunächst im Programmbereich "Junge VHS" zwei Angebote für Eltern und Kinder von sechs bis zehn Jahren. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die bloße Wissensvermittlung, sondern das Erleben der Natur mit allen Sinnen. Bei einem etwa zweistündigen Streifzug abseits der Waldwege soll bei jedem sein individueller Forscherdrang geweckt werden.

"Die Waldakademiestunden werden mit Bewegung und Spiel begonnen. Beim Klettern auf einen Baum zum Beispiel wird die Rinde erspürt und die Blätter fallen herunter. Vielleicht staunt man über ein besonders interessantes Insekt. Die Fragen kommen von ganz alleine und die Wissensvermittlung geschieht scheinbar nebenbei und wird in der Erinnerung an das Erlebnis geknüpft", ist sich Naturpädagogin Julia Hoherz sicher. Sie hat gemeinsam mit dem Team der Jungen VHS die Erlebnistage "Blätter im Herbst"und "Spuren im Winter" entwickelt.

Ähnliche Exkursionen hat sie auch im Bund Naturschutz schon angeboten, allerdings ausschließlich für Kinder. Sie freut sich daher besonders auf das Eltern-Kind-Angebot, denn auch Erwachsene können von Kindern viel lernen. "Es wäre doch schön, wenn auch bei den Erwachsenen die kindliche Neugier geweckt würde", meint Julia Hoherz.

Sie selbst stammt aus Brüssel und hat erst als Erwachsene die Natur für sich entdeckt. Diese Erfahrung wollte die in Coburg tätige Physiotherapeutin weitergeben und hat sich zur Naturpädagogin ausbilden lassen. Sie freue sich, dass es im Moment viele Impulse zur Rückverbindung zur Natur gibt, und hofft, dass es bei den Teilnehmern der Waldakademie nicht nur bei einem Erlebnistag im Wald bleibt, sondern dass sich Familien Zeitinseln für Bewegung in der Natur schaffen und den Wald als Freiraum entdecken, wo Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben können.

Im Gespräch fallen ihr spontan viele weitere Themen für die Waldakademie ein - ein Erlebnistag über Insekten, um Scheu und Ekel abzubauen, oder ein Wald-Parcours aus Seilen, wo ältere Kinder Kraft und Geschicklichkeit erproben können. Die Volkshochschule hofft, dass die "Waldakademie" gut ankommt, denn sie bietet Raum für viele weitere Angebote, die für jedes Alter und Geschlecht Wissensvermittlung mit Spaß und Bewegung an der frischen Luft verbinden. red