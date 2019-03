Wissen über Demenz

Zum zehnjährigen Bestehen der Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Erlangen-Höchstadt veranstaltet diese eine Fachveranstaltung. In einer Nachmittagsveranstaltung soll auf die Entwicklung und den aktuellen Stand der Arbeit eingegangen und deren Zukunftsperspektive erläutert werden. Der Fokus liegt auf einer Demenz-Fachtagung, zu der am Montag, 25. März, von 11.30 bis 17 Uhr ins Martin-Luther-Haus in Herzogenaurach namhafte Referenten eingeladen wurden.

Unter anderem stehen Ehrungen an sowie Vorträge von Richard Mahlberg zu "Demenz - Was ist das?" und von Sabine Engel zum Thema "Schmerzen erkennen und behandeln bei Menschen mit Demenz" auf dem Programm. Zudem präsentiert Elmar Gräßel die Ergebnisse der Studien zur MAKS-Therapie. Anmeldung an rosi.schmitt@asb-erlangen.de oder petra.moenius-gittelbauer@awo-erlangen.de oder unter Tel. 09193/5033191 erforderlich. red