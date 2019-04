Wissen erweitern für alle

Seit mehr als zwei Jahren schafft die "Freie Uni Coburg" vom Verein Alternative Kultur ein Angebot für freie, unabhängige Bildung für alle im gesellschaftlichen und politischen Bereich. Alle Vorträge werden einer Pressemitteilung zufolge gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Coburg. Was in den nächsten Wochen zu erwarten ist:

Der nächste Vortrag mit dem Thema "Prekariat als neue Klasse" findet am Mittwoch, 15. Mai, im Zentrum für Alternative Kultur (ZaKC) in der Judengasse 23 statt. Autorin Veronika Bohrn Mena aus Wien wird in Anlehnung an ihr kürzlich erschienenes Buch "Die neue ArbeiterInnenklasse - Menschen in prekären Verhältnissen" einen kritischen Blick auf aktuelle Arbeitsverhältnisse werfen und vor allem auch betroffene Menschen zu Wort kommen lassen. Am Samstag, 18. Mai, wird Naida Pintul zu Queerfeminismus und Islam referieren und unter anderem der Frage nachgehen, wie eine grundlegende feministische Kritik des Islams aussehen kann.

Der Journalist Luz Kerkeling wird am darauffolgenden Mittwoch, 22. Mai, über den zapatistischen Widerstand in Chiapas/Mexiko berichten, dessen geschichtliche Entwicklung nachzeichnen sowie die Organisationsformen und Themen heute beleuchten. Am Mittwoch, 29. Mai, wird die Dokumentation "She's beautiful when she's angry" von Mary Dore gezeigt, welche in beeindruckenden Originalaufnahmen die Entstehung und Entwicklung der zweiten Frauenbewegung der späten 60er Jahre in den USA zeigt.

Nach Pfingsten, am Freitag, 14. Juni, spricht Veronika Kracher über "Antisemitismus und Männlichkeit bei Burschenschaften". Die Referentin wird die historische Entstehung von Burschenschaften analysieren, sich mit dem Männerbund und dem Bild einer spezifisch deutschen Männlichkeit und dessen antisemitischer Konnotation auseinandersetzen.

Claudia Lohrenscheit von der Hochschule Coburg spricht am Mittwoch, 19. Juni, über die "Deutsche Kolonialgeschichte in Namibia" und deren kritische Reflexion.

Den Abschluss der Vortragsreihe bildet Daniel Kulla am Mittwoch, 3. Juli, mit einem Vortrag über die Revolution in Deutschland in den Jahren 1918 bis 1923, was damals geschehen ist und warum das revolutionäre Vorbild in der deutschen Geschichte fast vergessen ist.

Die Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr im ZaKC (Judengasse 23). Der Eintritt ist frei. red