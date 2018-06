Wissbegierige Schüler löchern den Abgeordneten Schwarz

gn



MdB Andreas Schwarz SPD ) besuchte erstmals das Herder-Gymnasium, um mit den Schülern der zehnten Jahrgangsstufe über Politik zu diskutieren.Nach der Begrüßung durch die Schulleitung gab Schwarz den Jugendlichen interessante Einblicke in seinen Alltag als Abgeordneter. Dabei erfuhren die Schüler auch, dass die Arbeit im Plenum an manchen Wochentagen bis tief in die Nacht dauert. Da Europa für Herrn Schwarz ein Herzensanliegen ist, zeigte er in seinen Ausführungen auf, warum die EU heute und in Zukunft wichtiger denn je für den Frieden, Wohlstand und das internationale Gewicht des alten Kontinents sein wird. Schwarz musste jedoch nach einer Weile von seinem Konzept abweichen, da nach den ersten Zwischenfragen ein lebendiger Dialog zwischen dem Politiker und den Jugendlichen entstand. Die in der Öffentlichkeit oft zu hörende Klage über eine politisch desinteressierte Jugend wurde während des Besuches von Herrn Schwarz am Herder-Gymnasium widerlegt.