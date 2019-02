Wirtshaussingen mit dem Rhönklub

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau lädt am Freitag, 15. Februar, um 19.30 Uhr Mitglieder und Gäste zum gemütlichen Wirtshaussingen in die Klosterschänke am Volkersberg ein. Veranstaltet wird der Abend von Beate Ritter-Schilling, die verschiedene Bücher mit Wanderliedern, Schlagern, Oldies und Gospels an alle Sänger oder Zuhörer verteilt. Reihum können Lieder aus den Liederheften ausgesucht werden. Beate Ritter-Schilling sowie ihr Sohn oder ein Musiker aus Aschaffenburg werden mit Gitarren- bzw. Akkordeonklängen den Gesang begleiten. Der Treffpunkt für alle Sangesfreudigen ist um 19 Uhr am Bad Brückenauer Bahnhof, um Fahrgemeinschaften zu bilden.Weitere Termine für Wirtshaussingabende in der Klosterschänke sind freitags am 26. April, 14. Juni, 9. August und 18. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. sek